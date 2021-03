Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca dreptul la libera exprimare a fost inteles gresit de catre o minoritate care a ales sa se exprime violent la protestele din ultimele zile.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca dreptul la libera exprimare, nu inseamna violenta, desi printre protestatari sunt foarte multi instigatori. El a precizat ca marti seara au fost 78 de manifestari in 39 de judete, la care au participat 14.000 de protestatari, fiind date 1.300…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut miercuri, 31 martie, bilanțul de la protestele violente anti-restricții din București și din țara.”Dreptul de protesta este garantat prin Constituție, insa acest drept a fost ințeles greșit de o minoritate care a ales sa se exprime violent, a instigat și a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține ca a fost deschis un dosar penal in cazul violențelor de la Braila. O bataie generala a avut loc la protestul de la Braila de marți seara. Din primele imagini postate pe internet se putea observa un tanar cazut pe jos cu capul spart. „A fost…

- Protestele din aceste zile sunt expresia unui drept, dar acesta a fost greșit ințeles, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode: „asistam la o tentativa disperata a unui grup minoritar care instiga la nerespectarea legii și dorește sa provoace statul”. „Toleranța zero fața de orice abatere de la…

- „Toleranța ZERO fața de orice ABATERE de la LEGE!Vreau sa subliniez ca, in Romania, dreptul la libera exprimare este garantat prin Constituție. A fost platit cu sange la Revoluția din ‘89.Protestele din aceste zile sunt expresia acestui drept, fara indoiala, dar acesta a fost greșit ințeles de catre…

- Jandarmeria, Poliția și Poliția Locala ar fi trebuit sa asigure, ieri, respectarea liniștii și ordinii publice, in timpul protestelor din centrul orașului și de la Spitalul Municipal. Daca in București au fost reținute persoane, in Bacau, cei cateva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a comentat, luni, la Antena 3, protestele anti-restrictii din Romania. In contextul in care protestatarii au reusit sa ocupe Piata Victoriei, Firea a estimat ca o interventie in forta pentru degajarea zonei va dovedi faptul ca Jandarmeria si Politia actioneaza…