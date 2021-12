Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a aunțat, marți, ca jandarmii de la poarta Senatului, forțata de protestatarii AUR, vor fi verificați in legatura cu modul in care s-au achitat de sarcini. Bode a infirmat informația potrivit careia mașinile unor ambasade ar fi fost vandalizate de protestatari. “Suntem pregatiți”, a fost mesajul ministrului citat de Mediafax. […] The post Ministrul Bode anunța ancheta la Jandarmerie: “Daca dispozitivul era corect dimensionat, cum au intrat protestatarii in curte? Vor raspunde” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…