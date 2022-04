Stiri pe aceeasi tema

- Campania se adreseaza tuturor romanilor, fiind prima campanie de acest fel, in care sunt implicate autoritatile centrale si cele locale, precum si asociatiile de profil. Campania a inceput luni, 4 aprilie, si se va desfasura pana pe 4 mai, sub sloganul “Vrem o tara fara deseuri abandonate!”. “Zeci de…

- Huawei a prezentat ieri, 22 martie, in timpul unui eveniment media desfasurat in Bucuresti trei noi produse din categoriile wearable, smartphone si PC: smartphone-ul Huawei nova 9 SE, smartwatch-ul Huawei WATCH GT Runner si laptop-ul Huawei MateBook D15 AMD.

- In aceasta dimineața, la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica “Ion Luca Caragiale” (UNATC), a avut loc conferința de presa de lansare a Festivalului de cinema italian contemporan “Noua cinematografie italiana in Romania”, organizat de Ambasada Italiei la București, Institutul…

- Muzica lumii, muzica vie și acustica, muzica de film și muzica de dans, cu sonoritați aflate la intersecția fina intre clasic și tradițional, adunate intr-un stil nou, stilul fel și fel – așa suna muzica facuta cu și pentru oameni de Madalina Paval și Alexei Țurcan, alaturi de alți 11 muzicieni talentați.…

- – Noua entitate juridica, CIECH Agro Romania, iși incepe activitatea in martie 2022 – O echipa mixta romano-poloneza formata din 20 de persoane va gestiona relațiile cu clienții CIECH din Romania Grupul CIECH iși extinde afacerea de agrobusiness in Romania prin inființarea CIECH Agro Romania. Cu sediul…

- – Clienții au, acum, mai multa flexibilitate, mai multe opțiuni de livrare a coletelor, la costuri reduse; – Punctul Cargus Ship & Go cu numarul 500 s-a deschis in București, pe Șoseaua Mihai Bravu. Cargus va continua sa investeasca și anul acesta in exinderea serviciului click & collect la nivel național…

- Coreea de Nord a lansat marți, 11 ianuarie, o racheta hipersonica, a confirmat agenția oficiala de presa KCNA. Este vorba de o racheta cu raza de acțiune de circa 1.000 km și lansarea ei intervine la doar o saptamana (5 ianuarie) de la lansarea unei alte rachete hipersonice. Premierul Japoniei, Fumio…

- Analiza CSALB Ultimii doi ani de criza au adus modificari importante in profilul consumatorului care se adreseaza Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 2.525 de cereri de negociere cu bancile/IFN-urile trimise catre CSALB in 2021 arata ca profilul…