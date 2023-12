Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro au fost depuse in prima sesiune a Programului „InvestAlim” dedicat procesatorilor romani, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu. Suma de peste 1 miliard de euro include și partea de confinanțare, a mai precizat ministrul…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, in acuza pe actualul ministru, Florin Barbu, ca a dat de gard Programul național multianual INVESTALIM este un eșec.INVESTALIM a fost prezentat de guvernanți drept un colac de salvare al industriei agroalimentare, dar intr-o luna de la lansare a avut parte…

- Targul Indagra, cel mai important evenimente din domeniul agriculturii, care se desfasoara la complexul Romexpo din Bucuresti, se incheie astazi. Prezent ieri la eveniment, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anuntat ca firmele se pot inscrie acum in Programul INVESTALIM, prin care pot obtine finantari…