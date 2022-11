Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de interne se opune primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in spatiul Schengen, de libera circulatie. Potrivit publicatiilor Kurier si Der Standard, Gerhard Karner a afirmat ca nu este momentul extinderii, in conditiile in care, spune el, sistemul nu functioneaza. Situatia din Europa…

