- Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost ranite in atacul terorist comis luni seara in centrul orasului Viena, anunta ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, potrivit MEDIAFAX."Atacatorul a omorat patru persoane, iar 22 au fost ranite", a declarat Karl Nehammer intr-o conferinta…

- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

