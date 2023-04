Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, vine, miercuri in Romania și se va intalni cu ministrul roman al Afacerilor Interne, Lucian Bode. La București, vizita este privita ca o relansare a dialogului romano-austriac, cu așteptari moderate.

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner, care s-a opus admiterii Romaniei in spatiul Schengen , vine miercuri la Bucuresti si are programate discutii cu omologul sau roman Lucian Bode, conform presei din Austria, preocuparea oficialului de la Viena fiind legata in primul rand de traficul de persoane…

- Vizita ministrului de Interne austriac Gerhard Karner la București, care va avea loc miercuri dupa-amiaza, 26 aprilie, va reprezenta „un dezgheț in dialogul romano-austriac”, dar nu se va discuta o data precisa de aderare a Romaniei la Schengen, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea.„Avem…

- Ce a facut ministrul austriac de interne inainte de intalnirea cu Lucian Bode: Raportul facut public in care vorbește și de RomaniaDupa ce la sfarsitul anului trecut ministrul austriac de interne s-a opus aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen, motivand ca cele doua tari nu au reusit sa impiedice…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner vine miercuri la Bucuresti si va avea discutii bilaterale cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie presa austriaca, afirmand ca preocuparea oficialului de la Viena este legata in primul rand de traficul de persoane si de abuzuri in materie de politica de…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, este așteptat miercuri, 26 aprilie, la București, potrivit Antena 3. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de surse guvernamentale.Austria a respins pe 8 decembrie 2022 extinderea spațiului Schengen, cancelarul Nehammer și ministrul de interne…

- Bucureștiul sprijina Viena la nivelul Uniunii Europene pentru a ușura povara migranților neinregistrați, dar așteapta in schimb o perspectiva concreta din partea cancelarului Karl Nehammer și a ministrului de Interne austriac Gerhard Karner privind aderarea la Schengen, se arata intr-un articol din…

- Ministrul de Interne, Lucian Bod,e a anunțat, joi, reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen, la nivel de poliție și inspectorate de imigrari. „In ceea ce privește relația cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, și sunt increzator ca in perioada urmatoare…