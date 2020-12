Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa, marti si miercuri, la reuniunea ministrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO. Printre temele de discutie se numara securitatea in zona Marii Negre, iar Aurescu va sublinia necesitatea continuarii eforturilor pentru consolidarea posturii si prezentei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, joi, la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfasura in format videoconferinta. Potrivit unui comunicat MAE, in cadrul reuniunii, la afaceri curente, ministrii…

- Furnizarea unor vaccinuri impotriva Covid catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021 a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Hotnews, care citeaza Reuters și EFE. Ea a avertizat ca evoluția pandemiei in Europa este alarmanta și le-a cerut țarilor…

- Raportul privind Statul de Drept la nivelul UE, Parchetul European si proiectele de modificare a legilor justitiei s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, in cadrul unei intalniri desfasurate prin videoconferinta.…

- Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, a indemnat, vineri, statele membre ale Uniunii Europene sa evite instituirea restrictiilor de calatorie anti-Covid-19 la frontierele interne ale Blocului comunitar, informeaza publicatiile Die Welt si Frankfurter Allgemeine Zeitung."Sigur…

- Reglementarile Uniunii Europene care prevad limite pentru plafonarea deficitului bugetar și a nivelului de indatorare a statelor membre raman suspendate și in 2021 pentru a susține masurile de relansare a economiei dupa pandemie. Comisarul european al Afacerilor, Paolo Gentiloni, a facut anunțul la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat miercuri statele membre ale Uniunii Europene sa aiba 'curajul' sa renunte la dreptul lor de blocaj pentru a permite sanctionarea incalcarilor drepturilor omului, relateaza France Presse. 'Cand statele membre reproseaza…

- Punctul de trecere a frontierei Bors II estre amplasat pe autostrada A3 lotul Bors - Biharia care se conecteaza cu autostrada M4 din Ungaria. Ministrul roman al Transporturilor, Lucian Bode, a subliniat importanta deschiderii punctului de trecere a frontierei Bors II pentru transportul de persoane…