Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia in materie de securitate, in cadrul formatului B9 si a trilateralei Romania-Polonia-Turcia, respectiv in cadrul Initiativei celor Trei Mari. Potrivit unui comunicat al MAE, dialogul a evidentiat anvergura si complexitatea relatiilor romano-poloneze, confirmate inclusiv de multitudinea de contacte la toate…