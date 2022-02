Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, respinge riscul unui razboi intre Romania și Rusia. Declarația ministrului roman a fost facuta in contextul crizei din Ucraina. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a declarat…

- Exista o ingrijorare legitima din partea statelor aliate, inclusiv din partea Romaniei, cu privire la masarea de forte ruse in proximitatea Ucrainei, in regiunea Marii Negre, o masare de trupe care este substantiala, neprovocata si nejustificata, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, precizeaza ca pozitia exprimata de Federatia Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata. Ministrul Aurescu a reactionat in contextul afirmatiilor ministrului…