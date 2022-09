Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, la Transforming Education Summit, din New York, organizat in marja celei de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, ca Romania se angajeaza sa iși adapteze sistemul de invațamant la nevoile actuale și emergente. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 20-21 septembrie 2022, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Fii la curent cu cele mai…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca a primit o viza americana pentru a participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite de la New York. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și mai mulți membri ai delegației ruse la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a ONU au primit vize americane pentru a calatori la New York, unde se afla sediul organismului mondial, la 13 septembrie, a transmis marți Ministerul rus de Externe potrivit…

- Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de externe Serghei Lavrov si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters, scrie Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar putea deplasa la New York pentru a participa la dezbaterea generala a Adunarii Generale a ONU, potrivit unor diplomati. Aceasta vizita ar putea fi prima deplasare a lui Zelenski in afara Ucrainei de la declansarea invaziei ruse, informeaza miercuri dpa,…

- Mai mult de 200 de persoane au fost ucise in luptele dintre bande din capitala Haiti, Port-au-Prince, in decurs de 10 zile, potrivit cifrelor Organizației Națiunilor Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Moscheea Șahului din Isfahan a fost avariata in timpul lucrarilor de restaurare. O schela s-a prabușit și a stricat o porțiune din acoperiș, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …