Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut consultari, joi, in format videoconferinta, cu omologul danez, Jeppe Kofod, context in care a subliniat necesitatea dezvoltarii cooperarii economice. MAE informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca cei doi oficiali au exprimat interesul pentru aprofundarea cooperarii dintre Romania si Danemarca si pentru dinamizarea dialogului bilateral politico-diplomatic si sectorial. Potrivit sursei citate, ministrul Aurescu a subliniat necesitatea dezvoltarii in continuare a cooperarii economice intre cele doua state, constatand ca exista un bun potential…