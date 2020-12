Ministrul Aurescu are consultări politice cu omologul macedonean

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice, miercuri, cu omologul sau macedonean, Bujar Osmani, care efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, convorbirile se vor axa asupra stadiului si perspectivelor consolidarii cooperarii bilaterale in toate domeniile de interes comun, inclusiv asupra dimensiunii economice. In cadrul consultarilor se vor aborda si sprijinul Romaniei pentru agenda europeana a Republicii Macedonia de Nord si pentru politica de extindere a UE, problematica de securitate si relatiile in cadrul NATO,…