- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a evidentiat, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE de la Bruxelles, necesitatea ca Uniunea Europeana sa solicite Rusiei sa-si asume responsabilitatea de a asigura o investigatie impartiala, transparenta si cuprinzatoare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit, printre altele, despre Initiativa celor Trei Mari si despre cazul lui Aleksei Navalnii, informeaza un comunicat al MAE, transmis AGERPRES. In ceea ce priveste Initiativa…

- Otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii cu neurotoxina de tip noviciok este catalogata ca fiind "complet inacceptabila" de catre ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, acesta solicitand nevoia unei anchete minutioase si impartiale in acest caz.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit vineri, in a doua zi a reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Berlin, despre situatia din Mediterana de Est si relatiile UE cu Turcia, precum si despre relatiile…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca situatia liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii este una "profund ingrijoratoare" si ca este necesara "o ancheta impartiala privind presupusa sa otravire". "Situatia liderului opozitiei ruse Navalnii este profund ingrijoratoare.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis joi lucrarile Forumului Tinerilor din cadrul Comunitatii Democratiilor - Interconectarea tinerilor lideri din statele democratice, organizat de Ministerul roman al Afacerilor Externe si Comunitatea Democratiilor (CoD), in contextul exercitarii…