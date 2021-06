Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta decizia de suspendare a Republicii Mali din Consiliul Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), acest proces fiind initiat in cadrul Reuniunii Extraordinare a Consiliului Guvernator al CoD, prezidata de seful diplomatiei romane, in contextul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reconfirmat, intr-o intrevedere cu noul secretar general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, angajamentul politic al Guvernului Romaniei si larga sustinere din partea fortelor politice si a societatii romanesti…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, luni, la sediul MAE, pe Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Seful diplomatiei romane a reafirmat angajamentul Romaniei pentru o Alianta mai puternica, atat din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a raspuns vineri provocarii lansate de premierul Florin Citu membrilor Cabinetului despre ce inseamna vaccinul anti-COVID pentru ei, in contextul noii campanii nationale de vaccinare. "Vaccinul contine pentru noi, diplomatii, multe lectii invatate,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in Fasia Gaza se afla in jur de 320 – 350 de cetateni romani, iar misiunile diplomatice din regiune au instructiuni sa se pregateasca pentru a le acorda sprijin, informeaza Agerpres . Bogdan Aurescu precizeaza ca nu au fost primite cereri de…

- Președintele azer Ilham Aliyev a acuzat Armenia ca vrea sa se razbune dupa conflictul pierdut din Nagorno-Karabah, scrie Haqqin.az. Diverse forțe politice din Armenia vorbesc despre posibilitatea de a ocupa din nou o parte a teritoriului azer, a declarat Aliyev la o intilnire cu ministrul rus de Externe,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe negociatorul-sef al Republicii Albania pentru aderarea la Uniunea Europeana, Zef Mazi, aflat in vizita de lucru in Romania, in perioada 7-9 aprilie. Seful diplomatiei romane a salutat faptul ca deplasarea in Romania a negociatorului…