- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut vineri o intrevedere cu ministrul de stat in guvernul landului federal german Baden-Wurttemberg, Theresa Schopper, in contextul inaugurarii Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, informeaza MAE, prin intermediul unui comunicat."Discutia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat, joi, sustinerea Romaniei pentru deschiderea, cat mai rapida, a negocierilor de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Uniunea Europeana, avand in vedere reformele implementate si consolidarea relatiilor de buna vecinatate, inclusiv prin…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, context in care a reiterat si argumentat "interesul legitim al Romaniei" de a accede in programul Visa Waiver. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian. Cei doi oficiali au discutat despre impactul declaratiilor recente ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul de stat american, Michael Pompeo, in marja reuniunii sefilor diplomatiilor din tarile NATO, desfasurata la Bruxelles. Cei doi inalti oficiali au trecut in revista agenda reuniunii ministeriale NATO si au evidentiat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus retragerea observatiilor transmise catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de catre fostul Agent guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, in cauza Dragnea impotriva Romaniei si in cauzele avand obiect similar cu respectiva cauza,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Statele…