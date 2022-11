Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat ca Bogdan Aurescu a dispus verificarea condițiilor in care a fost incheiat de catre Institutul Cultural Roman de la Londra contractul de inchiriere a reședinței pentru directorul acestuia și rezilierea "in perioada imediat urmatoare" a contractului de inchiriere, urmand…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a dispus rezilierea contractului de inchiriere „in perioada imediat urmatoare” și a decis ca actrița Catinca Maria Nistor sa se mute in locuința gratuita, pe care o refuzase dupa ce a fost numita in postul din capitala Angliei, conform unei precizari de…

- Peste jumatate de milion de romani sunt stabiliți oficial in Marea Britanie. Vestea ca directoarea Institutului Cultural Roman din Londra , actrița Catinca Maria Nistor, a refuzat un apartament gratuit chiar in sediul ICR și a inchirat unul de 120 mp, cu 6500 de lire, platiți de Ministerul de Externe,…

- Catinca Maria Nistor este fiica actorului roman Stelian Nistor care a fost liderul Lojei Masonice de rit scoțian cu sediul central la Londra. Chiar in Capitala unde urma sa ajunga fiica lui sa traiasca in lux pe banii statului roman.Tanara actrița și absolventa in drept, Catinca avea ambiții mari de…

- Catinca Maria Nistor este fiica actorului roman Stelian Nistor care a fost liderul Lojei Masonice de rit scoțian cu sediul central la Londra. Chiar in Capitala unde urma sa ajunga fiica lui sa traiasca in lux pe banii statului roman.Tanara actrița și absolventa in drept, Catinca avea ambiții mari de…

- Un tanar din Londra s-a trezit cu mai mulți diplomați la ușa casei sale, aceștia crezand ca este ambasada Moldovei din Marea Britanie, dupa ce barbatul a pus o placa cu numele misiunii diplomatice pe cladire pentru a face o gluma, noteaza Daily Mail și The Sun, scrie presa romana.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat luni, inaintea inceperii reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene – Consiliul Afaceri Externe (CAE), care se desfasoara la Luxemburg, ca va reitera condamnarea de catre Romania a recentei escaladari de catre Rusia…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inaugurat vineri, 23 septembrie 2022, la sediul Institutului Cultural Roman din New York, expozitia fotografica dedicata aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Expozitia, care consta…