Stiri pe aceeasi tema

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit astazi cu un grup de deputați europeni aflați intr-o vizita de lucru in țara noastra.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat intr-un interviu pentru Times Radio ca Romania este gata sa primeasca toți refugiații ucraineni care doresc sa vina in țara noastra.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Yair Lapid, cei doi oficiali convenind continuarea coordonarii stranse intre autoritati pentru asigurarea tranzitului in siguranta al cetatenilor israelieni din Ucraina pe teritoriul Romaniei,…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, referitor la Nota verbala a Ambasadei Federatiei Ruse potrivit careia sunt persoane de cetatenie rusa care ar fi fost afectate de actiuni nefondate ale autoritatilor romane ca aceasta abordare a Federatiei Ruse este una "incorecta".…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța ca Romania cere consultarea aliaților din NATO in urma atacului declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, sambata, ca in pozitia Romaniei cu privire la conflictul ruso-ucrainean, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite. El considera ca pachetul de sanctiuni care se pregateste pentru Rusia va avea „costuri severe".…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca, in prezinta exista un efort de reformare a Spatiului Schengen, iar Romania trebuie sa se concentreze in perioada urmatoare sa obtina o decizie unanima a tuturor statelor membre pentru a intra in Spatiul Schengen.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat faptul ca, in acest moment, nu exista riscul ca Romania sa fie implicata militar in Ucraina. In schimb, daca Rusia va invada Ucraina, atunci situația se va schimba și vor fi afectate atat NATO, dar și Romania.