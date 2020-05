Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis marti seminarul online organizat, la Washington, de catre Banca Mondiala cu tema "Cresterea nivelului marilor: implicatii juridice si provocari pentru statele costiere si insulare", informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.



Aurescu a participat la eveniment in dubla calitate - cea de ministru al Afacerilor Externe si respectiv de membru, din partea Romaniei, in cadrul Comisiei de Drept International (CDI) a Organizatiei Natiunilor Unite, unde are pozitia de co-presedinte al Grupului de Studiu privind "Cresterea nivelului…