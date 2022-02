Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: NATO nu poate interveni militar pe teritoriul Ucrainei Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a explicat ca NATO nu poate interveni militar pe teritoriul Ucrainei, conform propriului statut și tratatelor internaționale in vigoare. Intrebat, in cadrul unei intervenții pe B1 TV, daca ar exista vreun scenariu in care NATO sa intervina in Ucraina, pentru a ajuta populația ucraineana, ministrul Apararii a explicat: „Conform statutului, și NATO trebuie sa respecte propriul statut și legile internaționale, este o alianța defensiva care se bazeaza tocmai pe forța dreptului, evident, și cu o pregatire militara și tehnologica superioara oricarei alte alianțe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

