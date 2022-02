Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut luni, 7 februarie 2022, la sediul MApN, o intrevedere cu Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, potrivit MApN.Pe timpul intalnirii au fost abordate o serie de teme de interes comun ce au vizat, in principal, evolutiile recente…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment, dar a precizat ca tara trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei.Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania trebuie…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…