Stiri pe aceeasi tema

- Drona cazuta in jud Bistrita era de cercetare-informatii/nu avea explozibil The Harpy NG. Foto: IAI Drona cazuta duminica seara lânga un sat din judetul Bistrita era de cercetare-informatii si nu avea explozibil la bord, a precizat aseara, Vasile Dîncu, ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca drona cazuta langa un sat din judetul Bistrita era una de cercetare si nu avea explozibil la bord. "Nu este o drona foarte mare, este o jucarie de drona, un metru si ceva are anvergura. Este o drona de cercetare-informatii, a fost…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu susține ca a aflat de drona care a cazut in Bistrița-Nasaud de la un satean, care il cunoștea și care l-a sunat imediat dupa incident. Ministrul spune ca drona venea cel mai probabil din Ucraina. „La inceput eu am crezut, fiind din Bistrița, drona a cazut aproape de locul…

- O drona a fost gasita azi-noapte de un fermier, in Dumitra. Aceasta seamana izbitor cu dronele folosite de ruși pentru recunoaștere. O descoperire mai puțin obișnuita, aseara, in DUmitra. Un fermier care-și ara terenul a gasit un obiect suspect. Barbatul a sunat la 112, iar drona suspecta a fost preluata…

- Alerta in Romania: Drona cu inscripții rusești, cazuta in curtea unei case din Bistrița Nasaud. A fost preluata de SRI Alerta in Romania: Drona cu inscripții rusești, cazuta in curtea unei case din Bistrița Nasaud. A fost preluata de SRI O drona cu inscripții rusești a cazut in curtea unui satean din…

- Politistii fac cercetari pentru zbor neautorizat, dupa ce au fost sesizati de un barbat din comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, care a gasit duminica seara, 13 martie, in apropierea locuintei, „un aparat de zbor de mici dimensiuni”, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean Bistrița. „Polițiștii…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis luni ca lovirea infrastructurii de comunicații a Ucrainei prin atacurile lansate de forțele ruse face parte dintr-o probabila campanie prin care incearca reducerea accesului la surse credibile de informare, relateaza Reuters.„Rusia țintește probabil infrastructura…

- Informația precum ca Ucraina este atacata din partea Transnistriei, în aceasta dimineața, este una falsa. Despre aceasta a informat purtatorul de cuvânt din cadrul Ministerului Apararii, Maria Arama, transmite Știri.md. „În contextul știrilor circulate pe…