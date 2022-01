Stiri pe aceeasi tema

- In contextul valului cinci al pandemiei și al raspandirii noii tulpini Omicron, autoritațile discuta deja noi masuri care ar putea fi adoptate, printre care și recomandarea de a purta masca de protecție FPP2. Pe site-urile de profil, prețul pentru o cutie cu 20 de maști FFP 2 pornește de la 25 de lei…

- Zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat, vineri dimineata, la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. Presedintele Federatiei…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat ca pensiile militarilor sub 2.500 de lei vor creste cu 10%, din 2022, prevederea urmand a fi cuprinsa in bugetul de stat pentru anul viitor. Conform news.ro, ministrul Apararii a fost intrebat daca pensiile mici, sub 2.500 lei, vor crește cu 10 procente, așa…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…

- UPDATE: Guvernul Ciuca a adoptat, vineri, in sedinta, un act normativ prin care s-a alocat suma de 476,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, la solicitarea unor unitati administrativ-teritoriale. Astfel, vor beneficia de…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre coalitia PSD-PNL, ca daca vor reusi sa treaca peste momentul 2023, cand cele doua partide ar trebui sa faca rocada la guvernare, iar PSD sa preia sefia Guvernului, atunci crede ca aceasta coalitie…

- Vasile Dincu a anuntat, la Profit News, ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care premierul desemnat va fi de la PNL. Presedintele Consiliului National al PSD susține ca in cazul in care premierul desemnat va fi de la unul dintre partide,…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu a declarat, marți dimineața, cu o zi inainte de votul asupra Guvernului propus de Dacian Cioloș ca „Nimic nu este batut in cuie”, lasand, astfel, o eventuala deschidere pentru negocieri. Vasile Dincu susține ca Dacian Cioloș nu a venit la negocieri…