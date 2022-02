Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, are COVID și se afla in izolare. Este pentru a doua oara cand se infecteaza. Ministrul a facut anunțul chiar pe o rețea sociala. ”Se spune ca marile intalniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplica, insa, tuturor intalnirilor, cu atat mai puțin celor…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a explicat care este poziția Guvernului fața de ideea de reintroduce serviciului militar obligatoriu. „Aceasta nu este o opțiune pentru noi in acest moment. Se discuta, am discutat-o in zona comisiei de aparare din Parlament, unde parlamentarii noștri mi-au…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Romania este pregatita pentru a primi mii de eventuali refugiati, carora sa le asigure „hrana si conditii bune de viata", iar capacitatea de cazare a unor eventuali refugiati dinspre Ucraina poate fi crescuta.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca "Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", dar a precizat ca tara "trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei", anunța Agerpres. "Romania nu va intra in niciun razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, va vizita, vineri, garnizoanele din Arad si Timisoara, pentru a se informa in legatura cu misiunile, prioritatile si inzestrarea unitatilor militare, anunta Ministerul Apararii Nationale. In prima parte a zilei, la Timisoara, Vasile Dincu se va intalni…

- Manchester City este ultima echipa din Premier League lovita in plin de infectarile cu Covid-19. Antrenorul Pep Guardiola (50 de ani) a fost testat pozitiv și va rata urmatorul meci al echipei, programat vineri, cu Swindon Town, in Cupa Angliei. In total, 21 de persoane din cadrul clubului se afla in…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.

- International spaniol Jordi Alba, de la FC Barcelona, a fost depistat infectat cu virusul Covid-19, a anuntat, marti, 28 decembrie, conducerea gruparii catalane. Alba, care a intrat deja in izolare la domiciliu, este al treilea fotbalist al Barcelonei care a contractat noul coronavirus, dupa brazilianul…