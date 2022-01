Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a convocat-o marti pe ambasadoarea croata la Kiev, Anica Djamic, pentru a protesta fata de declaratiile presedintelui Croatiei, Zoran Milanovic, pe tema tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, anunța agenția EFE, citata de Agerpres.„Presedintele croat…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, ii raspunde senatorului PNL, Alina Gorghiu, cea care spusese ca a vorbit inainte de a-și bea cafeaua. Dincu ii cere Alinei Gorghiu sa citeasca și sa citeze corect, daca tot se afla intr-o coaliție de guvernare și o intreaba daca s-a schimbat ceva in opțiunea PNL…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa se întoarca pagina în cazul otravirii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnîi, din lipsa de probe.„Am trimis mai multe solicitari din partea Procuraturii ruse pentru a obtine materiale care sa confirme otravirea. Nu exista…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis marți un raspuns „militar și tehnic” daca rivalii sai occidentali nu iși pun capat politicilor considerate amenințatoare, pe fondul tensiunilor crescande in jurul Ucrainei, relateaza AFP. „In cazul menținerii liniei foarte clar agresive a colegilor noștri occidentali,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat, marti, frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene cu privire la Ucraina, care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse, potrivit Agerpres. Acesta a declarat ca nu accepta ideea aderarii „la UE in 30 de…

- Negocierile politice sunt cheia rezolvarii situatiei de la granita Ucrainei Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul apararii, Vasile Dîncu, spune ca în acest moment nu exista riscul unui conflict armat în regiune.…