- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a salutat luni o discutie telefonica ''pozitiva'' avuta cu omologul sau belarus, Viktor Khrenin, pe fondul temerilor privind o posibila invazie rusa in Ucraina, inclusiv prin Belarus, tara aliata a Rusiei, relateaza agentiile AFP si EFE. Cei…

- Pregatiți pentru razboi. Forțele armate ucrainene sunt total pregatite sa respinga un agresor, acesta este mesajul transmis de ministrul apararii Oleksii Reznikov și de șeful armatei din Ucraina, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnyi, in contextul unei posibile invazii militare dinspre Rusia, care…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apararii, a publicat, marți la pranz, fotografii cu al șaselea transport de muniție americana, care ar duce totalul aproape de 500 de tone In timp ce conducerea Ucrainei continua mesajele de liniștire a populației, țara vecina continua sa primeasca intariri de…

- Ucraina cere Rusiei sa-si retraga trupele comasate de-a lungul frontierei dintre cele doua tari si sa continue sa dialogheze cu Occidentul, daca doreste ”serios” o dezescaladare a tensiunilor, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Daca oficialii rusi sunt seriosi atunci cand spun ca nu vor un…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Pana in acest moment, Rusia nu a format din fortele comasate la frontiera vreun grup de atac, care sa indice iminenta unei ofensive in Ucraina, a declarat marti ministrul apararii ucrainean Oleksii Reznikov, citat de agentia de presa Ukrinform. Astfel, ucrainenii nu trebuie „sa-si faca valizele in graba”,…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei. „Este clar ca (n.red. Rusia)…

- Patrula Sectorului Poliției de Frontiera „Tudora-1" a depistat pe malul riului Nistru un cetațean al Ucrainei in timp ce pescuia ilegal cu ustensile prohibite. La fața locului, polițiștii de frontiera au legitimat un locuitor al raionului Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, in virsta de 62 de ani. Acesta…