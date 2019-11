Ministrul Apararii: Sistemele Patriot vor fi platite in avans, cu banii alocati pentru corvete

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa negocieri stranse, care au durat pana tarziu in noaptea de vineri spre sambata,statele membre UE si Parlamentul European nu au ajuns la un acord privind bugetul Uniunii Europene pe 2020. Principalul motiv de discordie in negocieri, scrie DPA, este ca statele membre au convenit intre…

- Rusia, cea mai mare tara din lume, creste si mai mult, dupa ce Marina rusa a anuntat ca a localizat in Oceanul Arctic cinci insulite, dezvelite de topirea ghetarilor, din cauza modificarilor climatice. Existenta acestor noi teritorii, situate intr-un golf in largul arhipelagului Novaia Zemlia,…

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7537 lei/unitate, mai mult cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,3082 lei/unitate, cu 0,19% mai…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, luni, o intrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi oficiali au stabilit un proces de consultari cu frecventa lunara pentru a discuta teme de interes bilateral. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care transforma programul "Prima Casa" in "O familie, o casa", ce va avea un caracter social. Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi "pentru" si 10 abtineri. Proiectul depus de ministrul Finantelor urmeaza sa intre la Camera Deputatilor,…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat luni "extrem de ingrijorat de riscul de escaladare" dupa atacul asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, acuzand Teheranul ca "destabilizeaza intregul" Orient Mijlociu, intr-un interviu pentru AFP la Bagdad. Este prima…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, incepand de joi seara, are loc o greva a Regiei Autonome a Transportului Parizian (RATP), context in care sunt semnalate perturbari importante de circulatie, atat in Paris, cat…

- Peste 60 de zboruri au fost anulate sau intarziate, luni, la aeroportul Schiphol din Amsterdam, de o greva a personalului de la sol al operatorului aerian KLM, noi actiuni fiind planificate miercuri. Protestul care a avut loc luni, intre orele 06:00 GMT-08:00 GMT, a avut scopul de a influenta…