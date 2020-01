Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, l-au primit, marti, in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, pe loctiitorul presedintelui Comitetului Intrunit al sefilor Statelor Majore ale Armatei SUA, generalul John E. Hyten,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au avut marti o videoconferinta cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii si misiuni externe din Afganistan, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Republica…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au avut marti o videoconferinta cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in...

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, l-au primit, luni, in Baza militara 'Mihail Kogalniceanu', pe seful Apararii din Armata Canadiana, generalul Jonathan H. Vance, aflat in vizita in Romania, ocazie cu care…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, sambata, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul MApN, cu echipele de comanda ale structurilor dislocate…

- Doar cateva zile ne mai despart de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, așa ca autoritațile brașovene au prezentat programul complet al evenimentelor. Acesta conține tradiționala parada militara, ceremonial militar si religios, dar și survoluri aeriene deasupra Brasovului cu avioane si elicoptere…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, dupa o vizita inopinata la Batalionul 17 Vanatori de Munte "Dragos Voda" din Vatra Dornei, ca resursa umana este cea mai de pret valoare pe care o are Armata Romaniei. El a subliniat ca este de datoria lui si a comandantilor de la toate esaloanele…

- Luni 4 noiembrie a.c., la sediul Batalionului 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia” din Sfantu Gheorghe, in prezența domnului Sebastian CUCU – prefectul județului Covasna, a domnului Necolae RADOCEA – subprefectul județului Covasna, a domnului colonel Vasile CRISTEA – locțiitorul comandantului Brigazii…