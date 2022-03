Ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu a aparut la televizor intr-o inregistrare video in care conduce o reuniune dedicata bugetului inarmarii Rusiei. Inregistrarea video nu este datata, dar se spune ca a avut loc vineri, 25 martie. Șoigu a disparut din spațiul public in urma cu doua saptamani, ceea ce a alimentat presupunerile ca se dorește inlaturarea lui din postul deținut de conducerea de la Kremlin, condusa de Vladimir Putin. In imaginile date publicitații de Ministerul Apararii , Șoigu declara ca aprovizionarea și comenzile de armament au loc conform predicțiilor, „in pofida dificultaților…