- Penny, unul dintre cei mai importanți retaileri din Romania, a comunicat programul magazinelor de Craciun și Anul Nou. Acestea vor fi inchise in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie 2023. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele PENNY vor avea urmatorul program de funcționare: 19.12 – 23.12.2022:…

- Dupa cum bine știm, Romania este o țara cu puternice radacini agrare. In aceasta perioada din an, așa cum sunt obiceiuri, tradițiile de iarna sun cele mai importante. Sunt importante, atat ca numar, cat și ca semnificație. Una din aceste tradiții, de secole, este creșterea porcului de Craciun. De cealalta…

- Vești bune pentru romani! Unii angajați de la noi din țara vor avea parte de o surpriza. Vor primi o prima de Craciun in valoare de 1300 de lei. Cine sunt norocoșii care se vor bucura de aceasta suma și pe ce data le vor intra banii in cont.

- Ministrul Apararii spune ca felul in care Ilie Nastase a devenit general, poate suferi modificari. Angel Tilvar a declarat ca se va discuta despre calitatea de general - gradul de general-maior (cu 2 stele) in retragere, pe care o are fostul tenismen, in conditiile in care a fost prins, din nou, baut…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis luni, 24 octombrie, ca premierul Nicolae Ciuca a luat act de demisia ministrului PSD al Apararii și ca inca nu s-a luat o decizie privind persoana care va asigura interimatul. „Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de demisia domnului…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 24 octombrie, ca a discutat cu premierul PNL Nicolae Ciuca și i-a solicitat sa preia interimatul la Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, pentru ca Romania trebuie sa asigure stabilitatea in cadrul NATO.„Ii respect…

- Ministrul inca in funcție de la Aparare nu este decat o aparența pentru tot ce poate fi mai rau. Ministerul Apararii, pe langa integrarea in structurile NATO, mai are nevoie de integritatea instituționala pe care sociologul de la Cluj nu are cum sa o admnistreze.Datul cu parerea ar trebui sa inceteze…

- "Astazi sunt vremuri speciale sub foarte multe aspecte. Niciodata nu s-au mai adunat atatea crize laolalta cate sunt acum. Ca nici nu mai stim sa le numaram. Dar oricum, cele mai grave si cele mai importante sunt criza energetica si dezordinea preturilor, care sunt legate. Iar o banca centrala, cum…