- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca "Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment", dar a precizat ca tara "trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei", anunța Agerpres. "Romania nu va intra in niciun razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat duminica, la Constanta, ca in Kazahstan este “o bulversare a ordinii constitutionale”, Romania nefiind deocamdata implicata in niciun fel in respectiva zona. Dincu a afirmat ca orice eveniment petrecut in Kazahstan “impacteaza” negocierile pe care…

- Ministrul apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat vineri seara la Digi24 ca Rusia reprezinta o amenințare pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru Romania. Despre probabilitatea unui razboi in Ucraina: - „Nimeni nu știe asta. Citim zilnic sute de analize pe care le fac analiști…