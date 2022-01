Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat astazi, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o posibila degradare…

