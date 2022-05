Ministrul Apararii: Romania are nevoie de submarine pentru ca Marea Neagra s-a aglomerat, este plina de rechini“

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca industria de aparare are ”doua viteze”, una in sectorul privat care s-a modernizat si alta in sectorul de stat care a ramas ”la nivelul tranzitiei”. Potrivit acestuia, un program de inzestrare a Armatei ar dura sapte ani. ”Industria noastra…

