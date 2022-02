Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania. „Ceea ce am discutat aici este ceea ce foarte bine a numit secretarul general al NATO – dubla cale – continuarea negocierilor, incercarea prin comunicare și dialog…

- Aceste Grupuri de Lupta - spune ministrul - "reprezinta o masura preventiva, au caracter defensiv și scop de descurajare și evitare a escaladarii in contextul in care traversam, in prezent. cea mai grava criza de securitate din Europa din ultimele decenii"."Secretarul general al #NATO, Jens Stoltenberg,…

- Conducerea NATO a aprobat Grupul de lupta din Romania, a anunțat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. Anunțul a fost facut in seara zilei de 16 februarie la Bruxelles. Data de 16 februarie era chiar cea in care Occidentul estima un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Exact in aceasta zi, miniștrii…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, DPA si AFP. „Ministrii…

- Miniștrii apararii din țarile NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru o intrunire care va dura pana joi și in cadrul careia se va discuta un plan ce prevede crearea de noi grupuri multinaționale de lupta in Europa de Sud-Est.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, va participa, in zilele de 16 si 17 februarie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, care se va desfasura la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Agenda discutiilor cuprinde, intre altele, situatia de securitate generata de…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popecu, a avut la Bruxelles o intrevedere cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice Jens Stoltenberg. Oficialii s-au intalnit la Cartierul general al NATO.