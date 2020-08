PUTEREA a semnalat de mai multe ori faptul ca Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București, unitate reprezentativa a Armatei Romane pentru sportul de mare performanța, inființata in 1947, se scufunda in mocirla mediocitații și amatorismului, mai ales dupa ce, la sfarșitul lunii ianuarie 2020, a fost impus in fruntea clubului colonelul Madalin Sorin...