Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar afirma ca NATO actioneaza in mod concret pentru consolidarea posturii colective de descurajare si aparare si cresterea prezentei aliate pe flancul estic, inclusiv in Romania.Ministrul a transmis in cadrul Reuniunii informale a Consiliului Nord-Atlantic impreuna cu Suedia,…

- Romania are mari șanse de a devansa celelalte tari din regiunea CESA (regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și regiunea Asiei Centrale) in ceea ce privește adoptarea diverselor acțiuni pentru schimbarile climatice in mai multe domenii, in special in privința acțiunilor legate de furnizori…

- Schimbarile climatice, prin incalzirea temperaturilor globale, perioadele de canicula vor declanșa modificari in compoziția apelor Dunarii, dar și pericolul creșterii poluarii acestora.Temperatura si precipitatiile se vor schimba semnificativ in bazinul Dunarii, iar din cauza schimbarilor preconizate…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a vizitat joi Centrul de excelența NATO in domeniul HUMINT (informatii din surse umane), de la Oradea. Ce misiuni au fost asumate de echipa de comanda a instituției.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a spus, joi, in cadrul unei vizite la Constanta, ca Fregata „Regele Ferdinand” a participat, de la inceputul razboiului din Ucraina, la cinci misiuni pentru neutralizarea unor mine marine in Marea Neagra. „In total au fost confirmate si distruse 70 de mine marine in…

- Doar 30% dintre romani spun ca ar plati pana la 10% in plus fața de facturile de acum pentru energie din surse regenerabile și numai 3% ar scoate din buzunar pana la 30%, arata un sondaj IRES despre cum se raporteaza romanii la schimbarile climatice și incalzirea globala. Jumatate dintre respondenți…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a intalnit, joi, la sediul Ministerului Apararii Nationale cu ambasadorului SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, iar in cadrul discutiilor a fost subliniata importanta Marii Negre pentru securitatea euro-atlantica, in contextul razboiului din Ucraina.Ministerul…

- Toate orașele ucrainene și Crimeea trebuie sa faca și vor face parte din nou din Ucraina, iar o pace reala va veni prin restabilirea granițelor țarii, a declarat joi, 13 aprilie, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, in cadrul Conferinței privind Securitatea Marii Negre sub egida Platformei…