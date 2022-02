Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca trimiterea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1000 de militari americani, in Romania reprezinta „o masura defensiva in sprijinul securitații și apararii Romaniei”.

- Trimiterea de trupe americane suplimentare, salutata de oficialitați Militari americani. Foto: Arhiva/ https://www.facebook.com/DeptofDefense Dupa anunțul de la Pentagon, președintele Klaus Iohannis și ministrul apararii, Vasile Dîncu, au salutat inițiativa și au apreciat ca aceasta…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca trimiterea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1000 de militari americani, in Romania reprezinta „o masura defensiva in sprijinul securitații și apararii Romaniei”.

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Conform Agerpres.ro, el a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui…

- Ministrul Apararii Naționale, a salutat anunțul președintelui SUA, Joe Biden, de a disloca forțe suplimentare in Europa de Est, pentru apararea Romaniei. Ministrul clujean a avut joi o discuție telefonica cu secretarul apararii al Statelor Unite ale Americii.In contextul dezvoltarilor recente de securitate…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, va avea joi, 27 ianuarie, o intrevedere cu ministrul fortelor armate din Republica Franceza, Florence Parly, aflat in vizita oficiala in Romania, informeaza MApN.La finalul intrevederii, cei doi vor sustine, incepand cu ora 9.25, declaratii de presa.Sursa…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a precizat, in cadrul emisiunii „In fata ta”, de la Digi 24, ca „in acest moment, nu ne asteptam la un razboi cald" la granita Rusiei cu Ucraina si ca Romania nu va intra in niciun conflict militar. In acelasi timp, a spus ministrul, Romania trebuie sa fie,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece „nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri”. „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…