- Președinta Maia Sandu a avut astazi o intrevedere cu Ministrul Apararii Naționale al Romaniei, Angel Tilvar, aflat intr-o vizita la Chișinau. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterala in sectorul apararii. {{677185}}Instituțiile noastre lucreaza pentru menținerea pacii și a democrației in Republica…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, susține ca autoritațile din Romania ar trebui sa se implice mai mult la nivel international, ca sa obțina un sprijin puternic pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Ministrul a mai menționat in cadrul unei conferințe de presa susținuta alaturi…

- Ministrul apararii, Angel Tilvar, si seful Statului Major, generalul Daniel Petrescu, s-au intalnit miercuri cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, in cadrul vizitei pe care inaltul oficial al Aliantei o desfasoara pana joi in Romania, informeaza Rador.Discutiile au vizat…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut miercuri consultari bilaterale cu omologul lituanian Arvydas Anusaukas, aflat in Romania cu prilejul primei conferinte privind securitatea regiunii Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea. Evenimentul este organizat de Ministerul Afacerilor…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, se vor intalni, miercuri, la sediul MApN, cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, in cadrul vizitei pe care inaltul oficial aliat o desfasoara, in perioada 11-14 aprilie,…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a acordat un interviu Centrului de Analiza a Politicii Europene (CEPA), la Washington DC, in contextul vizitei oficiale pe care o desfașoara in Statele Unite ale Americii (SUA). El a subliniat ca unul dintre obiectivele vizitei in SUA este de a oferi argumente…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat joi, 30 martie, cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre importanța includerii Romaniei in programul Visa Waiver. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, desfasurata in perioada 17-19 februarie, o serie de intrevederi cu reprezentanti ai industriei de aparare din Europa si Statele Unite ale Americii, respectiv de la companiile Airbus si Lockheed Martin,…