Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a facut joi o vizita de lucru la Comandamentul Corpului Multinational de Sud-Est al NATO (HQ MNC-SE), care este dislocat temporar in Bucuresti, informeaza MApN.



Comandantul corpului, generalul-maior Catalin Tomescu, a prezentat stadiul realizarii obiectivelor ce trebuie atinse pentru declararea, in acest an, a capabilitatii operationale initiale si pentru activarea acestei structuri de catre Alianta Nord-Atlantica, arata sursa citata.



In cadrul discutiilor, ministrului Ciuca i-au fost prezentate liniile generale de efort din…