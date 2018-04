Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca programul de atragere a rezervistilor a fost sub asteptari in 2017, astfel ca se vor lua o serie de masuri pentru a creste numarul celor interesati sa devina militari, in special tineri, intre acestea fiind imbunatatirea conditiilor de munca…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Arad, Mihai Fifor, a marcat duminica, la Arad, cei 14 ani de cand Romania este membru NATO, in unitatea militara din Cetatea Aradului, unde, in incinta Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu” a avut loc ceremonia arborarii drapelelor Romaniei si NATO. „Am…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in Guvern. "Saptamana trecuta am reusit sa aprobam in Guvern memorandumul pentru a debloca in jur de 6.400 posturi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are marti…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, reprezentanti...