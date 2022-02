Ministrul Apărării Naționale a intrat în izolare, bolnav pentru a doua oară de Covid 19 Ministrul Apararii Naționale Vasile Dancu a anunțat joi dimineața ca este in izolare, fiind confirmat pentru a doua oara cu COVID. Ministrul susține ca nu are simptome și se simte bine. „Se spune ca marile intalniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplica, insa, tuturor intalnirilor, cu atat mai puțin celor pe care le avem cu virusul care ne bantuie viețile de aproape 2 ani. L-am intalnit, ieri, pentru a doua oara, dar nici de data aceasta nu m-a impresionat. Sper, așadar, ca aceasta va fi ultima noastra intalnire. Nu am simptome, ma simt foarte bine și sunt nerabdator sa revin alaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dancu, a anunțat joi pe pagina sa de Facebook ca s-a infectat pentru a doua oara cu SARS Cov-2 și ca se afla in izolare, acasa. ”Se spune ca marile intalniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplica, insa, tuturor intalnirilor, cu atat mai puțin celor pe care le…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu scrie, joi, intr-o postare pe Facebook, ca s-a imbolnavit pentru a doua oara de COVID-19, si ca de miercuri se afla in izolare. Ministrul afirma ca nu are simptome, se simte foarte bine si este nerabdator sa revina alaturi de colegii din Ministerul Apararii Nationale…

- Colegiul „Henri Coanda" si Liceul de Arte Plastice au trecut orele in sistem online din cauza temperaturilor scazute din salile de clasa. Peste 1.200 de elevi de la ambele scoli stau acasa pana la rezolvarea problemei. La ambele unitati de invatamant care au trecut in online din cauza frigului din…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Profesorul Razvan Chereches a transmis, luni seara, ca varianta Omicron va produce un dezastru in Romania, intrucat populatia este neprotejata. Profesorul Razvan Chereches afirma, luni seara, intr-o postare pe Facebook, ca varianta Omicron ar putea avea efecte devastatoare asupra sistemului medical…

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches, profesor la UBB Cluj Napoca, sustine ca mai mult de jumatate dintre cei care au trecut prin infectia COVID continua sa aiba simptome de COVID lung la peste 6 luni mai tarziu.Postarea de pe pagina de Facebook a lui Razvan Cherechesmai mult de jumatate dintre…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2, dupa ce a luat nota de recomandarile…

- Incepand din 21 noiembrie, toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor fi testați pentru COVID-19. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, la Digi24 ca primele 9 milioane de teste de saliva vor ajunge in școli in perioada…