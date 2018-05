Stiri pe aceeasi tema

- Contestat sau considerat chiar si imposibil de realizat, programul de dotare cu submarine al Fortelor Navale Romane merge inainte cu pasi repezi. Concret, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania, informeaza Agerpres."Am revenit aseara…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat ca cei opt militari raniti luni in Afganistan in explozia unei masini-capcana sunt in afara oricarui pericol si primesc ingrijiri medicale in Kandahar."Vestea buna este ca toti cei opt militari sunt in afara oricarui pericol. Suntem in legatura permanenta…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca intentia autoritatilor este ca Romania sa devina un hub regional in industria de aparare, astfel incat sa fie ”refunctionalizate” foarte multe dintre capacitatile acestei industrii, transmite corespondentul MEDIAFAX.