Ministrul Apărării, mesaj important despre lupta cu coronavirus Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a transmis, luni seara, un mesaj atat militarilor activi și in rezerva, cat și populației civile.Mesajul ministrului Apararii, Nicolae Ciuca:"Doresc sa transmit acest mesaj atat militarilor activi și in rezerva cat și populației. Indiferent de regiunea țarii unde va desfașurați activitatea profesionala ori unde locuiți, chiar daca sunteți in afara granițelor țarii, trebuie sa fim uniți in acesta perioada dificila atat pentru populație cat și pentru autoritațile care se confrunta cu o provocare nemaiintalnita in istoria contemporana a Romaniei.De-a lungul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nicolae Ciuca a transmis un mesaj catre populatie, pe care o indeamna sa ramana in case și descrie coronavirusul ca fiind „un inamic nevazut, fara tabara militara si fara doctrina sau strategie de atac”.Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj prin care spune…

- N. Ciuca: Respectati sfaturile autoritatilor si va rog sa stati in casa Nicolae-Ionel Ciuca Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, face un apel catre români, pe pagina sa de Facebook, sa respecte sfaturile autoritatilor si sa stea în casa. Nicolae Ciuca: "Doresc sa transmit acest…

- Ministerul Apararii a postat pe Facebook un video in care militarii arata cum pot romanii sa limiteze raspandirea noului coronavirus. Armata Romana recomanda romanilor sa stea in case. "Atunci cand nu se poate și trebuie neaparat sa va deplasați respectați regulile. Sa ne gandim și la cei care muncesc…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, face un apel catre romani, pe pagina sa de Facebook, sa respecte sfaturile autoritatilor si sa stea in casa. "Indiferent de regiunea tarii unde va desfasurati activitatea profesionala ori unde locuiti, chiar daca sunteti in afara granitelor tarii, trebuie sa fim…

- Un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a condus echipa OMS ce a analizat luna trecuta situatia din China, a declarat ca, in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19, tarile pot castiga timp pe o perioada scurta, odata cu limitarea calatoriilor, insa aceasta masura „nu ajuta”.…

- Spania este a doua tara din Europa din punct de vedere al mortalitatii provocate de coronavirus, iar romanii din aceasta tara incep sa se grabeasca spre casa, de teama ca situatia sa nu devina exploziva in scurt timp si in Penisula Iberica. In acest sens, Ambasada Romaniei la Madrid face un…

- Sublocotenentul lui Iohannis, Ciuca, a batut palma cu portughezii Ministerul Apararii va achiziționa, din Portugalia, 5 aeronave multirol F-16, demersurile fiind stablite in urma vizitei in acest stat a ministerului Nicolae Ciuca. Pana in prezent, Armata Romaniei deține 12 avioane F-16. Nicolae Ciuca,…