Stiri pe aceeasi tema

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 17 iulie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara, vor veni vijeliile in anumite zone și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara,…

- ”Holcim Romania a achizitionat General Beton Romania, jucator local din piata producerii si comercializarii de betoane, tranzactia primind aprobarea autoritatii de concurenta din Romania”, a anuntat compania. General Beton Romania S.R.L este unul dintre cei mai mari jucatori locali din piata producerii…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- Federația Romana de Tenis, prin Colegiul Central al Antrenorilor, in colaborare cu Academia Florin Mergea, a organizat, la Targu Jiu, un curs de perfecționare pentru antrenori. La curs, au participat 66 de tehnicieni din 18 orașe: București, Constanța, Pitești, Bacau, Timișoara, Tg. Jiu, Focșani, Zalau,…

- Bacau devine al 18-lea oraș din țara in care conectivitatea Orange 5G este disponibila, alaturi de Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Bragadiru, Magurele, Otopeni, Ovidiu, Pantelimon, Popești-Leordeni, Predeal și Voluntari. Clienții care au un abonament Orange 5G și…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 19 iunie 2022, se anunța temperaturi ridicale, mai ales in zonele de campie. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate de Agerpres, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu…

- ”Camera de Comert si Industrie a Romaniei a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania. Discutiile s-au axat pe situatia economica actuala, posibilitatile de dezvoltare si de promovare a produselor si serviciilor romanesti si modalitatile…