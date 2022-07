Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, la Digi24, despre reforma pensiilor speciale, ca „s-a incercat ca de fapt dupa pensiile militare sa se ascunda pensiile speciale, sa spuna ca toti suntem o apa si un pamant, ceea ce nu e adevarat”. El a precizat ca pensia militara este o pensie ocupationala,…

- Bani tocați care ar putea merge catre saraci sau investiții, dar ce sa vezi pana și Guvernul apara pensiile speciale in ciuda faptului ca de la Comisia Europeana a sosit o scrisoare prin care sunt recomandate reforme in acest sens. In Romania sunt peste 200.000 de persoane care beneficiaza de așa-numitele…

- Guvernul vrea sa propuna Comisiei Europene reluarea negocierilor pentru capitolul din PNRR care se refera la pensiile speciale. Oficialii romani vor sa clarifice la Bruxelles confuzia juridica dintre termenii pensie speciala și pensie de serviciu.

- Romania si-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca, pana la finalul anului 2022, va avea un nou cadru legislativ pentru sistemul de pensii speciale, care sa reduca cheltuielile bugetare.

