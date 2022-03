Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de creșteri constante și semnificative, finalul lunii februarie 2022 aduce o dinamica mult temperata a achizițiilor online, arata datele analizate la nivelul magazinelor online gazduite de MerchantPro, platforma de soluții SaaS pentru eCommerce. Astfel, numarul comenzilor la nivel global,…

- In loc sa comenteze preparatele culinare si serviciile oferite de restaurantele si cafenelele rusesti, unii dintre utilizatorii de internet au inceput sa publice recenzii online care detaliaza actiunile Rusiei in Ucraina, incercand astfel sa "strecoare" in spatiul public o serie de informatii care…

- "Putin a crezut ca poate intra in Ucraina și ca lumea se va rasturna. Dar i-a intalnit pe ucraineni. Le spun acum oligarhilor: Gata! Vorbesc serios!""Le vom confisca iahturile, apartamentele lor de lux, avioanele private.”"Cand dictatorii nu platesc un preț pentru agresiunea lor, declanșeaza mai mult…

- Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat ca fiecare soldat rus care se va preda, va primi 5 milioane de ruble și amnistie totala. „Ați fost aduși pe teritoriul nostru pentru a ucide și pentru a fi uciși”, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, intr-un mesaj video. „Pe aceia dintre…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca Romania s-ar fi pregatit sa primeasca peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca ar exista un „plan” in toate marile orașe aflate in vecinatatea granițelor, informeaza Hotnews . „Exista mai multe estimari, dar am putea sa primim peste 500.000 de refugiati.…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentgonului, a anunțat, intr-o conferința de presa ca liderul rus și-a intarit capacitațile militare la granița cu Ucraina și cu Belarus. Același lucru s-a intamplat și cu forțele navale.

- Noul ministru german al Apararii, Christine Lambrecht, s-a pronuntat duminica pentru adoptarea unor sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, care a desfasurat zeci de mii de soldati la frontiera cu Ucraina. Oficialul german a mai spus ca este in favoarea unei soluții diplomatice, in paralel cu „cresterea…