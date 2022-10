Stiri pe aceeasi tema

- „Vestul, NATO nu cauta o confruntare cu Federatia Rusa. Ce dorim sa transmitem este ca exista principii si valori de la care nu ne abatem. Sustinem fara echivoc suveranitatea, integritatea si independenta Ucrainei si, sub nicio forma, nu recunoastem asa-zisele referendumuri in regiunile ocupate", a…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, la Chisinau, ca NATO nu cauta o confruntare cu Federatia Rusa si ca sustine fara echivoc suveranitatea, integritatea si independenta Ucrainei.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, efectueaza, astazi si maine, o vizita oficiala la Chisinau.Potrivit Ministerului Apararii Naționale (MApN) , Dincu va avea astazi convorbiri cu omologul sau, Anatolie Nosatii. Agenda oficiala cuprinde si intrevederi cu Natalia Gavrilita, prim-ministrul Republicii…

- Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, i-a mulțumit președintei Senatului Romaniei, Alina Gorghiu, aflata intr-o vizita de lucru, „pentru ajutorul oferit in implementarea mai multor proiecte de care se bucura cetațenii noștri”, a transmis Parlamentul de la Chișinau.Discuțiile dintre…

- In discursul ocazionat de Ziua Independenței, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a indemnat concetatenii sa creada in fortele proprii si sa nu se opreasca „la mijloc de drum”, astfel incat sa le poata lasa copiilor o „tara libera, in care sa isi croiasca viitorul”, relateaza postul de radio…

- Federatia Rusa nu are planuri militare care sa vizeze teritoriul Republicii Moldova, lucru comunicat pe canale oficiale din mai multe surse, a declarat miercuri ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in cadrul unui interviu acordat portalului Agora.md, citat de Agerpres . „In prezent, cetatenii…

- Transnistria iși menține cursul spre independența cu eventuala aderare la Rusia, aprobata la referendumul din 2006, a declarat vineri ministrul de externe al republicii nerecunoscute, Vitaly Ignatiev, potrivit agenției ruse de presa TASS . “Vectorul politicii externe a Transnistriei ramane neschimbat:…