Ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunta ca a semnat ordinul prin care l-a avansat post-mortem la gradul de sublocotenent pe caporalul clasa a III-a Petru Cosma, disparut duminica in zona plajei Corbu din judetul Constanta. "Am semnat astazi Ordinul prin care l-am avansat post-mortem la gradul de sublocotenent, ca urmare a spiritului civic si de sacrificiu iesite din comun, a curajului si respectului pentru semeni, manifestate in incercarea de salvare a unui copil, din pacate, cu pretul vietii sale. Sublocotenentul Petru Cosma este un erou al Armatei Romaniei si il vom pretui astfel mereu", a scris…