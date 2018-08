Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, marti, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, au vizitat, vineri, societatea Aerostar, la invitatia vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Gabriel Vlase si a senatorului Dragos Benea. In cursul dimineții, ministrul Fifor a vizitat compania AEROSTAR S.A. Bacau.…