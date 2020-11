Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-locotenent Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apararii, este infectat cu noul coronavirus, anunța Ministerul Apararii, care precizeaza ca testul a fost facut joi, iar generalul este asimptomatic.

- Tenismenul Horia Tecau, locul 21 ATP in clasamentul de dublu, a fost infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de sportiv pe pagina sa de Facebook. “In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in…

- Margaritis Schinas, unul din vicepreședinții Comisiei Europene, a fost diagnosticat cu coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter. Margaritis Schinas este insarcinat cu promovarea modului de viața european. Este al doilea caz de coronavirus depistat in cadrul Comisiei Europene. „Tocmai am aflat ca…

